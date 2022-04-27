المرزوقي يطرح وصفة للإنقاذ تتكون من 6 نقاط


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 10:59 قراءة: 0 د, 28 ث
      
طرح الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مبادرة أطلق عليها " وصفة" للخروج من المازق السياسي الحالي تتكون من 6 نقاط.
والوصفة تتمثل وفق المرزوقي "في العزل والمحاكمة ثم استئناف نشاط كل المؤسسات المنحلة وترتيب المرحلة الانتقالية وفق الدستور ثم تغيير القانون الانتخابي وانتخابات رئاسية وتشريعية تشرف عليها الهيئة المستقلة ثم تكوين حكومة وحدة وطنية لها ثلاث أولويات الاقتصاد والاقتصاد ثم الاقتصاد.

واضاف المرزوقي ان الخطوات تتم " تحت راية دستور الثورة المجيدة مستطردا "وإلا فإنه مواصلة تضييع الجهد والوقت وتونس تغرق ، تغرق، تغرق ".


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