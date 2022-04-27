عصام الشابي: مشاركة تونس في مؤتمر يضم إسرائيل يكشف حقيقة الخطاب الشعبوي الاجوف

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مشاركة تونس في مؤتمر دولي لدعم اوكرانيا ضد الغزو الروسي يضم الكيان الصهيوني.وأضاف " المشاركة تكشف حقيقة الخطاب الشعبوي الأجوف للسلطة"."تشارك تونس "25 جويلية " في اجتماع برعاية الولايات المتحدة الأمريكية دعيت له اربعين دولة من بينهم الكيان الصهيوني لبحث سبل دعم اوكرانيا في نزاعها مع روسيا .خط " السيادة الوطنية و استقلالية القرار الوطني و البحث عن علاقات و تحالفات دولية جديدة متجهة نحو الشرق في مواجهة قوى النهب و الاستعمار " يسقط بالضربة القاضية في اول امتحان له .مشاركة تكشف حقيقة الخطاب الشعبوي الأجوف الذي فكك الدولة و أضعفها و أوصل البلاد الى حافة الإفلاس و هو من أجل إنقاذ نفسه يقدم فروض الطاعة بحثا عن رضاء من يتهمهم صباحا مساءا بالتآمر على تونس و التدخل في شؤونها .رفضنا للحرب الروسية على أوكرانيا لا تجعلنا نقبل الدخول من الباب الصغير في لعبة المحاور و الاصطفاف سعيا لفك عزلة خارجية خانقة و بحثا عن الاستقواء بالخارج لمواجهة إستحقاقات داخلية إستعصت على دولة " الانفجار الثوري".أليس التطبيع خيانة أم ان الضرورات تبيح المحظورات ؟.سقطت الأقنعة."