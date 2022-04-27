عصام الشابي: مشاركة تونس في مؤتمر يضم إسرائيل يكشف حقيقة الخطاب الشعبوي الاجوف


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 08:51 قراءة: 0 د, 59 ث
      

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مشاركة تونس في مؤتمر دولي لدعم اوكرانيا ضد الغزو الروسي يضم الكيان الصهيوني.

وأضاف " المشاركة تكشف حقيقة الخطاب الشعبوي الأجوف للسلطة".

وكتب عصام الشابي في صفحته على الفيسبوك التدوينة التالية:

"تشارك تونس "25 جويلية " في اجتماع برعاية الولايات المتحدة الأمريكية دعيت له اربعين دولة من بينهم الكيان الصهيوني لبحث سبل دعم اوكرانيا في نزاعها مع روسيا .
خط " السيادة الوطنية و استقلالية القرار الوطني و البحث عن علاقات و تحالفات دولية جديدة متجهة نحو الشرق في مواجهة قوى النهب و الاستعمار " يسقط بالضربة القاضية في اول امتحان له .
مشاركة تكشف حقيقة الخطاب الشعبوي الأجوف الذي فكك الدولة و أضعفها و أوصل البلاد الى حافة الإفلاس و هو من أجل إنقاذ نفسه يقدم فروض الطاعة بحثا عن رضاء من يتهمهم صباحا مساءا بالتآمر على تونس و التدخل في شؤونها .
رفضنا للحرب الروسية على أوكرانيا لا تجعلنا نقبل الدخول من الباب الصغير في لعبة المحاور و الاصطفاف سعيا لفك عزلة خارجية خانقة و بحثا عن الاستقواء بالخارج لمواجهة إستحقاقات داخلية إستعصت على دولة " الانفجار الثوري".
أليس التطبيع خيانة أم ان الضرورات تبيح المحظورات ؟.
سقطت الأقنعة."


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