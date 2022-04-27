جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تعتبر أن مسلسل براءة أساء لسمعة الرجل وتستغرب الحديث عن الزواج العرفي في ظل وجود 250 الف تونسي مفتش عنه من أجل النفقة

اعتبرت الثلاثاء 26 افريل، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الرجل أن مسلسل براءة أساء للرجل التونسي الذي يرفض الزواج العرفي حسب تصريح المتحدث باسم الجمعية رمزي الصالحي.وقال الصالحي مستنكرا "مسلسل براءة مسّخ الراجل التونسي وهضملو حقو " وتابع مستغربا الحديث عن ظاهرة الزواج العرفي "ثمة 250 الف تونسي مفتش عنه من أجل النفقة ..ٱما زواج عرفي نحكيو عليه !؟".تجدر الاشارة الي انه تم استضافة رمزي الصالحي في راديو ماد وهو الظهور الاعلامي الاول لجمعية الدفاع عن حقوق الرجل التي قال الصالحي انه تم تأسيسها للدفاع عن حقوق الرجل في ظل وجود حوالي 200 جمعية للدفاع عن حقوق المراة حسب تصريحه.