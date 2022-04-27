وجّه الثلاثاء 26 أفريل، نائب رئيس مجلس النواب "المنحل" المكلف بالاعلام ماهر مذيوب، مراسلة لعدد من البرلمانات العربية والدولية بخصوص ما وصفها الخروقات الجسيمة للدستور والانتهاكات الخطيرة ضد النواب من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.وذكّر مذيوب البرلمانات بالاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية والتي تتمثل ابرزها في الاعلان عن حل البرلمان وحرمان النواب من حقوقهم واخضاعهم للاستشارة الحدودية واحالة عدد منهم على القضاء من اجل أعمالهم الرقابية وتدويناتهم.