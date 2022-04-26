المنتخب الوطني لكرة الطاولة يشارك في الدورة الدولية بالنمسا


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 18:03 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سافر فجر الثلاثاء 26 افريل 2022 وفد المنتخب الوطني لكرة الطاولة المتكون من اللاعبين يوسف العيدلي ووسيم الصيد والمدرب الوطني عبدالرزاق الصوابني إلى النمسا للمشاركة في دورة لينز الدولية للشبان من 27 الى 29 أفريل 2022.


كما سيشارك وفد المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي لفريق الآمال - Hopes Squad الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وذلك من 1 الى 5 ماي 2022.

وتمثل بطولة النمسا الدولية والمعسكر التدريبي فرصة مهمة للاعبينا للإعداد الجيد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، يسعى كل من يوسف العيدلي المصنف 11 في ترتيب الاتحاد الدولي لللعبة في صنف أقل من 13 سنة ووسيم الصيد المصنف 30 في صنف أقل من 15 سنة إلى مزيد تحسين ترتيبهم على مستوى العالم ومقارعة أبرز نجوم اللعبة.

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