أحمد شفطر يعلن 8 ماي يوم غضب شعبي دعما لقيس سعيّد


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 16:54 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أحمد شفطر،تاريخ 8 ماي القادم يوما للغضب الشعبي دعما لرئيس الجمهورية.


وقال أحمد شفطر في حوار على موجات راديو الديوان أف أم اليوم الثلاثاء 26 أفريل، أن هناك عملية إعداد حثيثة في جلّ محليات البلاد لتحرك 8 ماي الذي سيكون عنوانه "الوصفة الطبية الشعبية والمشروعة في وجه كل قوى الجذب إلى الوراء" ..

ولفت شفطر إلى أن شباب المحليات سيخرج يوم 8 ماي ضد كل من يتمسح على أعتاب السفارات ويستجدي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كي لا يدعم تونس.




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