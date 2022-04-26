سامية رحيم في اشارة لفاطمة برتقيس: أنا كي نخدم مع الممثلين متاع الانستغرام" معدتي توجعني"

عبّرت الاثنين 25 أفريل، الممثلة سامية رحيم عن امتعاضها من تشريك وجوه الانستغرام في الاعمال الدرامية واعتبرت ان ذلك أمر مؤسف.وتابعت متحدثة عن ممثلي الانستغرام " انا كي نخدم معاهم معدتي توجعني ....فهؤلاء ليسوا ممثلين ولا يمتلكون الموهبة لكن كل شي تغير، المعايير تبدلت، ما عادش يهم الاداء والتمثيل، المهم الشكل..والممثلين الاصليين موش يخدمو".وأضافت مشيرة الي بعض الوجوه في مسلسل الفوندو وابرزها "فاطمة برتقيس" انا خدمت مع الممثلين متاع الانستغرام وهذا عشتو في فوندو والاسماء واضحين.