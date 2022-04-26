رئيس الجمهورية يُهنّئ إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 12:00 قراءة: 0 د, 15 ث
      
وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الإثنين 25 أفريل 2022، رسالة تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.


وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون الوطيدة والتشاور المستمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا، وأكّد على الحرص على مزيد تعزيزها وتنويعها على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

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