عبد اللطيف مكي : نادية عكاشة يجب أن تحاسب على أفعالها أمام القضاء

قال وزير الصحة الأسبق و القيادي السابق في النهضة عبد اللطيف المكي أنه يعتبر نادية عكاشة شريكة في الخطيئة الأصلية وهي ضرب الدستور و الانقلاب وفق قوله.و أضاف المكي أن قيس سعيد لا يحمل إلا مشروعا شخصيا وليس له تصور ومشروع وطني لتونس معتبرا أن المحيطين به لن يكونوا على أساس فكرة وتصورات بل على أساس تموقعات وهذا ما يؤدي إلى صراعات.و تابع المكي قوله " إذا كان هناك شيء مهم وصحيح يحسب لمعارضي 25 جويلية فهو القدرة على الاستشراف و كل ما قالوه بصدد التحقق شيئا فشيئا و الدليل أن أكبر مساندي قيس سعيد أخذوا منه مسافات كبيرة" اليوم.و عن نادية عكاشة, شدد عبد اللطيف المكي على ضرورة محاسبتها على أفعالها هي وغيرها ممن شاركوا في 25 جويلية مؤكدا أن المحاسبة يجب أن تكون أمام القضاء على حد قوله.وكانت نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد قالت إن تونس اليوم في أزمة سياسية خانقة تمثل خطرًا داهمًا وجاثمًا لم تشهد له مثيلًا في تاريخها الحديث.وأضافت في منشور لها يوم الاثنين على فيسبوك أن “25 جويلية 2021 لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة عملت أن تكون قطعًا تامًّا مع العفن السياسي الذي سبقها والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم”.واتهمت نادية عكاشة من وصفتهم بأنهم “لا دين لهم ولا شرف ولا وطنية” بالاستيلاء على مسار يوليو، وقالت إنهم “زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئًا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل”.وتساءلت “أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية والمالية ومن تعثر إيجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ لماذا لا تكون للإصلاح منهجية علمية وناجعة؟”.