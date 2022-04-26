غرق مراكب هجرة في صفاقس: ارتفاع عدد الجثث المنتشلة إلى 23 ونداء عاجل للإسراع بعمليات الدفن


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وجه اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي، نداءً إلى كل المسؤولين من أجل التدخل الفوري والإسراع بدفن المهاجرين الغرقى الذين تم انتشال جثثهم من سواحل الجهة بعد غرق مراكبهم في إطار عمليات هجرة غير نظامية.


وفي حوار له على اذاعة شمس كشف مراد التركي أن حصيلة الجثث المنتشلة عقب غرق 4 مراكب هجرة مؤخرا في صفاقس بلغت 23 جثة من بينهم نساء حوامل ورجال وأطفال.

وبين أنه تم اليوم انتشال جثة امراة في الشهر التاسع وطفلين.


وأضاف المتحدث أن غرفة الأموات بمستشفى الحبيب بورقيبة تضم حاليا 47 جثة تم انتشالها سابقا إضافة إلى 23 جثة الجديدة.

وفي هذا السياق وجه مراد التركي نداءً لإيجاد حل للجثث المنتشلة عبر التسريع في عمليات الدفن، مشيرا إلى أن 47 جثة مضى عليها شهرين في بيت الأموات دون دفن.

وحذر التركي من مشاكل بيئية وصحية بسبب تأخر الدفن.

وتحدث عن فتح 6 أبحاث تحقيقية من طرف النيابة العمومية في محكمة صفاقس 1 بخصوص غرق 4 مراكب.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245215



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 26 أفريل 2022 | 25 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:05 16:02 12:24 05:31 03:56
Babnet
23°
 Babnet25° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1427°-1424°-1722°-1622°-14
  • Avoirs en devises
    24120,0

  • (25 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25493 DT        1$ =3,03625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 avril)   1419,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   