يعتدى على زوجته بساطور ويحاول قطع رأسها

تمكن أعوان فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الامن الوطني بسوسة من القبض على زوج اعتدى على زوجته بساطور محاولا قطع رأسها وذلك اثر خلافات عائلية جدت بينهما .واعترف الزوج بالاعتداء على زوجته اثر خلاف بينهما حول المال .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.