ماهر مذيوب في رسالة لماكرون: أمامكم فرصة ثانية عظيمة للوقوف مع التونسيين عوض السكوت عن الشطحات الشعبوية الرثة


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 10:20 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توجه المكلف بالإعلام والاتصال في البرلمان المنحل ماهر مذيوب برسالة تهنئة للرئيس الفرنسي امانيول ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.


وقال مذيوب في رسالته متوجها بكلامه لماكرون 'أمامكم وأمام الحكومة الفرنسية فرصة ثانية عظيمة للوقوف مع الشعب التونسي في أزمته الحالية كشريك وصديق وأول مستثمر في البلاد التونسية وللقيم المشتركة بيننا والانتصار للديمقراطية عوضا عن السكوت على الشطحات شعبوية الرثة التي تهدد قيم الجمهورية'.

وتابع ماهر مذيوب 'وعسى أن تقتنصوا هذه الفرصة الثانية للنأي بأنفسكم عن المستبدين والانتصار لتطلعات الشعب التونسي'.


وأفاد بأن عموم الديمقراطيين في تونس، يعتقدون اعتقادا جازما أن صمت ماكرون ولامبالته وكيله بمكاليين عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديمقراطية في البيت الأوروبي وضفاف المتوسط واغماض عينيه عن كل الخروقات الدستورية والانتهاكات الجسيمة، لا ينبع من مبدأ عدم التدخل في الشؤون السياسية لدولة صديقة، بل هو تصريح مبطن للقضاء على التجربة الديمقراطية التونسية بقفاز من حرير خدمة لمصلحة آنية لا مبدئية أو استراتيجية للشعب الفرنسي.



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