سيقما: 61% من التونسيين غير راضين على الطريقة التي تُسيّر بها الأمور في البلاد

61% من المستجوبين غير راضين على طريقة تسيير البلاد

كشف الباروميتر السياسي لشهر أفريل الذي تعدّه مؤسسة ''سيغما كونساي'' بالتعاون مع جريدة 'المغرب' والصادر في عددها اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 أنه ورغم تواصل ارتفاع نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلّا أن هذه النسبة تراجعت خلال الشهر الحالي بـ5%.وقد واصل رئيس الجمهورية قيس سعيد تصدّر الترتيب في مؤشر الثقة بنسبة 64%.وفيما يتعلق بالإنعدام الكلي للثقة، فقد عبر 89 بالمائة من المستجوبين عن عدم ثقتهم في رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.كما سجل القيادي في النهضة علي العريض حضوره في نتائج انعدام الثقة بـ78 بالمائة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ78 بالمائة كذلك، يليه رئيس حركة تحيا تونس ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بـ79 بالمائة ثم سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة بـ74 بالمائة.وأظهر الباروميتر السياسي أن 56% من التونسيين المُستجوَبين يروْن أن تونس تسير في الطريق الخطأ مقابل 41% من المتفائلين والذين تراجعت نسبتهم بـ4% مقابل الشهر الماضي.ويأتي ذلك في ظل وجود 61% من التونسيين غير راضين على الطريقة التي تُسيّر بها الأمور في البلاد.يُشار إلى أن العينة التي تم اختيارها ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي تتكون من 815 تونسيا أعمارهم بين 15 سنة وأكثر.