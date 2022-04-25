الشاهد يكذّب سرحان "القلقال" وينفي اي علاقة له بنادية عكاشة وتدوينتها الأخيرة ‎‎

كذّب الاثنين 25 أفريل، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد تصريحات سرحان الناصري حول علاقته بنادية عكاشة.
ونفي الشاهد علاقته بمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة وبتدوينتها الأخيرة قائلا "هذا وأمثاله يجترّون في حكاية كاذبة ومختلقة منذ مدة لاأساس لها من الصحة وذلك في محاولة للتموقع السياسي عبر مزيد خلق الفتنة".
وتابع قائلا "هي أيضا فرصة لكي أوضح أن نادية عكاشة تعاملت معها لما كانت مديرة ديوان بمنطق مؤسساتي وفي إطار احترام نواميس الدولة".
وأضاف بانه لم يلتقي نادية عكاشة منذ جوان 2021 عند استقباله من طرف رئيس الدولة وعلّق مستنكرا " البلاد ليست لعبة كل مرة تبثون الفتن و تغالطون الناس و تستغلون وسائل الاعلام و الفايسبوك للتشويه...".
يذكر ان المدعو سرحان الناصري والملقب بسرحان "القلقال" قال ان نادية عكاشة يقف وراءها يوسف الشاهد واطراف اخري بهدف ضرب مسار 25 جويلية.
وكانت نادية عكاشة رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابقة قد نشرت يوم الإثنين تدوينة على الفيسبوك أفادت من خلالها أنّ مسار يوم 25 جويلية 2021 وقع الاستيلاء عليه من قبل من وصفتهم الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال و التشويه و التضليل ، و أشارت أنّ هذا المسار التاريخي كان يفترض منهجية واضحة و على تمشي ديمقراطي جامع وعلى أسس دولة القانون.
ونفي الشاهد علاقته بمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة وبتدوينتها الأخيرة قائلا "هذا وأمثاله يجترّون في حكاية كاذبة ومختلقة منذ مدة لاأساس لها من الصحة وذلك في محاولة للتموقع السياسي عبر مزيد خلق الفتنة".
وتابع قائلا "هي أيضا فرصة لكي أوضح أن نادية عكاشة تعاملت معها لما كانت مديرة ديوان بمنطق مؤسساتي وفي إطار احترام نواميس الدولة".
وأضاف بانه لم يلتقي نادية عكاشة منذ جوان 2021 عند استقباله من طرف رئيس الدولة وعلّق مستنكرا " البلاد ليست لعبة كل مرة تبثون الفتن و تغالطون الناس و تستغلون وسائل الاعلام و الفايسبوك للتشويه...".
يذكر ان المدعو سرحان الناصري والملقب بسرحان "القلقال" قال ان نادية عكاشة يقف وراءها يوسف الشاهد واطراف اخري بهدف ضرب مسار 25 جويلية.
وكانت نادية عكاشة رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابقة قد نشرت يوم الإثنين تدوينة على الفيسبوك أفادت من خلالها أنّ مسار يوم 25 جويلية 2021 وقع الاستيلاء عليه من قبل من وصفتهم الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال و التشويه و التضليل ، و أشارت أنّ هذا المسار التاريخي كان يفترض منهجية واضحة و على تمشي ديمقراطي جامع وعلى أسس دولة القانون.
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