طاقم سفينة ''اكسيلو'' أمام قاضي التحقيق غدًا

XELO

Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 18:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي، اليوم الإثنين، في تصريح لاذاعة موزاييك، مثول طاقم السفينة الغارقة في سواحل قابس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس غدا الثلاثاء 26 أفريل 2022.


ويذكر أنّ طاقم السفينة يتكون من 4 أشخاص يحملون الجنسية التركية واثنين من أذربيجان وجورجيا.

وكان محمد الكراي قد كشف اتخاذ رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس قرارا بتحجير السفر على طاقم سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس، لمدة 15 يوما قابلة للتجديد وذلك لمواصلة الأبحاث.


وفي السياق ذاته، قال الكراي إنّ أفراد طاقم السفينة قالوا خلال سماعهم إنّ الوثيقة المذكورة ضاعت، لكنّه أشار إلى أنّ الوثائق كانت معهم عند انقاذهم.

ويشار إلى أنّ فرقة من الحرس البحري والحماية المدنية قد تمكّنت مساء الجمعة 15 أفريل 2022 من إنقاذ طاقم سفينة تجارية كانت في طريقها إلى مالطا.

وإثر ذلك، أعلنت وزارة البيئة بتاريخ 16 أفريل 2022 أنّها فعلت الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بجهة قابس والحد من تداعياتها.

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