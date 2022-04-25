صفحات على الفايسبوك تهاجم نادية عكاشة وتصفها بالخائنة

بعد التدوينة التي نشرتها المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك بشان اختطاف لحظة 25 جويلية التي كان يراد منها الاصلاح... شنت صفحات مؤيدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد انتقادات وهجمات حادة ضد عكاشة.
وقامت هذه الصفحات بنعت " نادية عكاشة" بالخائنة متهمة اياها بالمس من سمعة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقالت تلك الصفحات ان السبب وراء اقالة نادية عكاشة هو تورطها في محاولة السيطرة على السلطة خدمة لاجندات بعض العواصم الخليجية ...
وكانت نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد قالت إن تونس اليوم في أزمة سياسية خانقة تمثل خطرًا داهمًا وجاثمًا لم تشهد له مثيلًا في تاريخها الحديث.
وأضافت في منشور لها اليوم الاثنين على فيسبوك أن “25 جويلية 2021 لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة عملت أن تكون قطعًا تامًّا مع العفن السياسي الذي سبقها والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم”.
وتابعت “25 جويلية لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشٍّ ديمقراطي جامع وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات”.
واتهمت نادية عكاشة من وصفتهم بأنهم “لا دين لهم ولا شرف ولا وطنية” بالاستيلاء على مسار يوليو، وقالت إنهم “زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئًا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل”.
وتساءلت “أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية والمالية ومن تعثر إيجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ لماذا لا تكون للإصلاح منهجية علمية وناجعة؟”.
وقامت هذه الصفحات بنعت " نادية عكاشة" بالخائنة متهمة اياها بالمس من سمعة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقالت تلك الصفحات ان السبب وراء اقالة نادية عكاشة هو تورطها في محاولة السيطرة على السلطة خدمة لاجندات بعض العواصم الخليجية ...
وكانت نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد قالت إن تونس اليوم في أزمة سياسية خانقة تمثل خطرًا داهمًا وجاثمًا لم تشهد له مثيلًا في تاريخها الحديث.
وأضافت في منشور لها اليوم الاثنين على فيسبوك أن “25 جويلية 2021 لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة عملت أن تكون قطعًا تامًّا مع العفن السياسي الذي سبقها والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم”.
وتابعت “25 جويلية لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشٍّ ديمقراطي جامع وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات”.
واتهمت نادية عكاشة من وصفتهم بأنهم “لا دين لهم ولا شرف ولا وطنية” بالاستيلاء على مسار يوليو، وقالت إنهم “زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئًا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل”.
وتساءلت “أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية والمالية ومن تعثر إيجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ لماذا لا تكون للإصلاح منهجية علمية وناجعة؟”.
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