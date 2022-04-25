سفيان بن حميدة للمهاجرين التونسيين في فرنسا: " كيفاش غادي تصوتوا لليسار و تروحوا تصوتوا للنهضة فهمونا كيفاش ؟"

قال الصحفي سفيان بن حميدة في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انه يستغرب كثيرا من قيام المهاجرين التونسيين في فرنسا بالتصويت لحركة النهضة في تونس ثم لليسار في فرنسا.وأضاف سفيان بن حميدة " هذا امر غريب ومستغرب للغاية وشيئ محير ويجب ان يخضع لدراسة".وكان مسلمون فرنسيون قالوا إن تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كان "اضطراريا"، إذ إنهم لم ينتخبوا المرشح الذي يرغبون فيه بقدر ما كان تصويتهم لصالح "الأقل ضررا".وكان إيمانويل ماكرون، تمكن أمس من الفوز بولاية رئاسية ثانية، بعد هزيمة زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان للمرة الثانية على التوالي، لكن رئاسيات 2022، حملت عدة مؤشرات مقلقة عن صعود اليمين المتطرف من شأنها التأثير على مستقبل فرنسا.إذ حصل ماكرون على أكثر من 58 بالمئة من الأصوات مقابل نحو 42 بالمئة للوبان.