سفيان بن حميدة للمهاجرين التونسيين في فرنسا: " كيفاش غادي تصوتوا لليسار و تروحوا تصوتوا للنهضة فهمونا كيفاش ؟"


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 18:14 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الصحفي سفيان بن حميدة في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انه يستغرب كثيرا من قيام المهاجرين التونسيين في فرنسا بالتصويت لحركة النهضة في تونس ثم لليسار في فرنسا.
وأضاف سفيان بن حميدة " هذا امر غريب ومستغرب للغاية وشيئ محير ويجب ان يخضع لدراسة".


وكان مسلمون فرنسيون قالوا إن تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كان "اضطراريا"، إذ إنهم لم ينتخبوا المرشح الذي يرغبون فيه بقدر ما كان تصويتهم لصالح "الأقل ضررا".


وكان إيمانويل ماكرون، تمكن أمس من الفوز بولاية رئاسية ثانية، بعد هزيمة زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان للمرة الثانية على التوالي، لكن رئاسيات 2022، حملت عدة مؤشرات مقلقة عن صعود اليمين المتطرف من شأنها التأثير على مستقبل فرنسا.

إذ حصل ماكرون على أكثر من 58 بالمئة من الأصوات مقابل نحو 42 بالمئة للوبان.

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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 245190

Jerbi1980  (France)  |Lundi 25 Avril 2022 à 19h 04m |           
Parce que la gauche française est bien plus respectueuse de notre identité, notre culture et nos spécificités que la pseudo gauche tunisienne

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Lundi 25 Avril 2022 à 18h 45m |           
هذا أصعيب على مخك باش تفهمو

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Lundi 25 Avril 2022 à 18h 42m |           
هذا أصعيب على مخك باش تفهمو



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