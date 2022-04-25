زهير المغزاوي: من الممكن ان نقاطع الانتخابات المقبلة والاستفتاء

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في حوار عبر امواج اذاعة الديوان اف ام اليوم الاثنين انه من الممكن ان يقاطع الحزب الانتخابات المقبلة والاستفتاء على الدستور اذا لن يتم أي اصلاح للمسار الانتخابي....وأضاف زهير المغزاوي "على الرئيس ان يكون واعيا بحجم المسؤولية وان يعلن حوارا وطنيا ليس من اجل توزيع المناصب ولكن من اجل مواجهة الازمات السياسية والاقتصادية".وعلق المغزاوي على تدوينة المديرة السابقة لديوان الرئيس نادية عكاشة قائلا " الاهتمام بتدوينة عكاشة يعكس حالة الفراغ في البلاد".من جانب اخر انتقد زهير المغزاوي دعوة رئيسة الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي لتشكيل جبهة الخلاص الوطني وضم حركة النهضة اليها قائلا انه لا يمكن وضع اليد مع من تسببوا في ازمات تونس".واضاف المغزاوي موجها كلامه لنجيب الشابي " الشرف الحقيقي هو ان لا تتلون مرة مع النهضة ومرة اخرى ضدها".