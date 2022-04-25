بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ايديولوجيّا أتعس من النهضة ومنصف المرزوقي أصدق وأنظف منه


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 13:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انتقدت الاثنين 25 أفريل، النائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة الوضع الذي تعيشه البلاد في ظل حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد واجراءات 25 جويلية.


واعتبرت أن الوضع اليوم أسوء مما كان عليه في ظل برلمان 2019 رغم كل ما شهده من خلافات وصراعات سياسية مشيرة الي ان رئيس الجمهورية يحاول القضاء على كل مؤسسات الدولة.

وشددت بالحاج حميدة على ان الرئيس قيس سعيد ، ايديولوجيا أتعس من حركة النهضة حسب وصفها مضيفة بأن الرئيس السابق منصف المرزوقي أنظف وأصدق من قيس سعيد.



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