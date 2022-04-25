مصالح الفصيل البحري للديوانة بالمهدية تنقذ 34مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 13:34 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكنت دورية تابعة للفصيل البحري للديوانة بالمهدية من انقاذ عدد 34 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة من بينهم 8نساء كانوا على متن مركب صيد تسربت إليه كميات كبيرة من المياه.


وقد تمت الإنقاذ سباحة وعبر الخافرة الإدارية للديوانة نظرا لغرق المركب بالكامل عند وصول أعوان الفصيل البحري للديوانة.

وعلى إثر التحري مع الأشخاص المذكورين أفادوا أن عدد من كانوا على متن المركب يبلغ 60شخصا اعتزموا القيام بعملية هجرة غير شرعية في اتجاه أوروبا.


وقد تم إثر الوصول الى ميناء المهدية، استشارة النيابة العمومية التي أذنت بتسليمهم الى فرقة الحرس البحري بالمهدية لاتمام بقية الإجراءات القانونية في شأنهم.

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