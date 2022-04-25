المحرس: مواطنون يستنكرون احتلال الأرصفة...والشرطة البىئية والبلدية غائبة

مواطنون يستنكرون

لا يستطيع المواطن في مدينة المحرس من ولاية صفاقس المرور على الرصيف المخصص للراجلين في أماكن عديدة عبر مختلف شوارع المدينة وأحيائها؛ لأن أرباب المقاهي والمحلات التجارية يستحوذون على المساحات المخصصة للعموم، ويضيفونها بالقوة إلى الفضاء الخاص بمحلاتهم.موائد وكراس يجلس عليها زبائن، ولوحات وصناديق وغيرها من المعروضات والسلع والبضائع تملأ الرصيف الخاص بمرور الراجلين؛ بل تتجاوزه، في حالات كثيرة، لتشغل حيزا من الطريق الرئيسية المخصصة للسيارات.أمام هذا الواقع، لا يتبقى للراجلين سوى المرور في الطرق المخصصة للسيارات مع تشكله هذه الوضعية في كثير من المرات من خطورة على السلامة بالنسبة إلى الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الشباب في بعض الأحيان؛ وذلك في انتظار يوم موعود تستطيع فيه السلطات المعنية، وضع حد لهذه الظاهرة التي تستفحل يوما بعد آخر.عدد من المواطنين عبّروا لنا عن استيائهم من هذا الوضع الذي تعيشه الفضاءات العمومية بالمدينة، خاصة المحلات المتواجدة على الطريق الرئيسة (طريق قابس-صفاقس) وطريق عقارب. وطالب هؤلاء المواطنون، في تصريحات، المصالح المختصة ببلدية المحرس ومركز الأمن الوطني بأن يعملا بكل جدية وشكل عاجل ودون تلكؤ من أجل تحرير الأرصفة من قبضة أصحاب المحلات التجارية الذين يستغلون تلك الفضاءات دون موجب قانوني، وتعيد تلك الأرصفة المحتلة إلى حالتها الطبيعية.وائل الرميلي