سعيدان: تونس لم تعد قادرة على خلاص ديونها

شدد الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 25 أفريل 2022 على أن تونس أصبحت غير قادرة على تسديد ديونها دون تعسف مبينا أن ذلك يستند إلى تقييمات وكالات الترقيم كموديز وفيتش وتصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي كانت قد أفادت بأن الصندوق سيضغط على تونس من أجل إعادة هيكلة ديونها قبل التوصل إلى اتفاق معه.وقال سعيدان إن إعادة هيكلة الديون تعني إعادة جدولتها والذهاب إلى نادي باريس معتبرا أن ذلك مؤشرا على عدم قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها.وأشار سعيدان إلى أن تركيز صندوق النقد الدولي مع تونس لم يعد من أجل القيام بجملة من الاصلاحات الاقتصادية بل قدرتها على سداد ديونها بصفة طبيعية ودون تعثر وأيضا من أجل القيام بالاصلاحات الضرورية لانقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.