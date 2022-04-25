صورة اليوم: دعما للنشاط البيئي... معلم يستخدم حمارا لحرث الأرض أمام تلامذته

نشرت نقابة التعليم الاساسي صورة لمعلم وهو يحرث الارض مستخدما حمارا في المدرسة التي يباشر فيها نشاطه وامام اعين تلاميذ في اشارة الى دور المربين في دعم النشاط البيئي وتعليم الاطفال حب الارض.وجاء في الصفحة الرسمية للنقابة ما يلي "الاستاذ توفيق بوحوش الذي يدرس بالمدرسة الابتدائية بأولاد نصير - بوحجلة حيث يظهر في الصور أنه في اطار نشاط بيئي و تربوي بالمؤسسة التربوية قام بحراثة مساحات ترابية موزعة على ساحة المدرسة بمحراث تقليدي تجره دابة ...والمدرس ارتدى ميدعته البيضاء و تخلى عن حذائه و ولج الى المساحات الترابية مجسما بذلك العمل اليوم للفلاحين وذلك أمام مرأى ومشهد من تلامذته و الذي من شأنه زراعة حب الارض و التعلق بها لدى الناشئة ......هذا نموذج لبناء الوطن ..في جمهورية التربية والتعليم ...3