حراك تونس الإرادة: 'مرسوم تنقيح هيئة الانتخابات خطير جدا وسعيّد تجاوز كل الخطوط الحمراء'

قال حزب حراك تونس الإرادة، إن 'رئيس سلطة الانقلاب (في إشارة لرئيس الدولة قيس سعيد) عمد إلى إصدار مرسوم خطير جدا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتغيير تركيبتها بجعل أعضاءها معينين من طرفه'.وفي بيان له أصدره ليلة أمس، وصف حراك تونس الإرادة هذه الخطوة بالخطيرة جدا، وقد أقدم عليها من أدخل البلاد في دوامة عدم الاستقرار الدستوري والمؤسساتي تهدف الى تدمير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تمثل الحصن الأخير للديمقراطية بعد ان شهدت الجهات ذات المصداقية في الداخل والخارج بحياديتها وكفاءتها في تأمين انتخابات نزيهة وشفافة في أكثر من مناسبة.واعتبر الحزب أن إمعان رئيس سلطة الانقلاب في اتخاذ الخطوات التدميرية للمؤسسات الدستورية تجاوز كل الخطوط الحمراء وأضحى يهدد البلاد بالدخول في مرحلة عدم الاستقرار الدائم الذي يستحيل معه إيجاد حل يخدم مصلحة التونسيون ويمنع الانفجار والتناحر الأهلي.ودعا كل التونسيين الحريصين على المسار الديمقراطي وعلى استقرار البلاد ومستقبلها الى الوقوف وقفة رجل واحد ضد سلطة الانقلاب وفرض الرجوع الى الشرعية الدستورية قبل الوصول الى المرحلة التي يستحيل معها انقاذ البلاد.