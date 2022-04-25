وزارة الداخلية: القبض على سارق سيارة زوجة أحد الوزراء


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 08:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في بلاغ لها، أنه على إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في عملية سرقة سيارة خاصة جدت مؤخرا بجهة أريانة والتي تعود ملكيتها إلى زوجة أحد المسؤولين السامين بالدولة (وزير) ، وبتكثيف عمليات التفتيش والتمشيط، تم رصد سيارة غير حاملة للوحات منجمية بجهة الوردية من قبل الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير حيث تبين أنها السيارة محل السرقة وبأن وثائقها تعود الى زوجة المسؤول المذكور.


وقد تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يوم الأحد 24 أفريل 2022 من القبض على الشخص الذي تورط في عملية السرقة.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه.

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