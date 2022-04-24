الكرة الطائرة: الحكم يوقف مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي

قرر حكم مباراة اليوم بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في إطار نصف نهائي كأس تونس إيقاف مباراة دامت أكثر من 3 ساعات في الشوط الخامس بنتيجة 9 مقابل 6 للنادي الصفاقسي وذلك بعد رفض لاعبي النجم الساحلي استكمال المباراة.وقد توقفت المباراة لأكثر من مرة بسب احتجاجات واعتداءات بين اللاعبين وكذلك رمي مقذوفات مما استدعى استعمال الغاز لتفريق الجماهير.ويذكر أن النتيجة كانت التعادل بنتيجة شوطين مقابل شوطين قبل بداية الشوط الخامس.المصدر شمس