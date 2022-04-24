بن مبارك لسعيّد: ''نتحدّى شعبيتك بصناديق الاقتراع..''

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Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 18:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال مؤسّس وعضو مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" جوهر بن مبارك إنّ "البلاد باتت رهينة تحت حكم وهيمنة من وصفهم بمجاميع فوضوية وأقليات شعبوية من أنصار ما يسمى بالانفجار الثوري الذين لا يؤمنون بالدولة"، وفق تعبيره.


واعتبر بن مبارك أنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعتقد أنّه الحاكم الفعلي للبلاد لكنّه في الحقيقة محكوم فيه.."، على حدّ قوله.

وتابع بن مبارك القول أنّ "رئيس الجمهورية أعاد الأجهزة الحاملة للسلاح إلى مربع الاستبداد والتعليمات وحماية النظام عوضا عن حماية الشعب التونسي".


وتحدى بن مبارك لدى حضوره اجتماعا سياسيا نظّمته الهيئة الجهوية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضدّ الانقلاب" بمساكن اليوم الأحد رئيس الجمهورية بصناديق الاقتراع، قائلا: "الشعب التونسي يُريد ما لا تريد.. نتحدى شعبيتك بصناديق الاقتراع".

وأضاف بن مبارك: "لن نسمح لرئيس الجمهورية بمضيه قدما في مسار التخريب والدمار لمكتسبات الدولة والمجتمع التونسي بخطابه التقسيمي والشعوبي" وفق تعبيره.

المصدر موزاييك




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