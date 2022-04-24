الوريمي : قيس سعيّد ورّط نفسه مجدّدا وورط معه البلاد وأساء لصورتها في الداخل والخارج..


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 18:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انتقد السياسي وعضو مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب العجمي الوريمي المرسوم الخاص بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبررا ذلك بضرب مصداقية الانتخابات وضرب إحترام التداول السلمي على السلطة.


واعتبر الوريمي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأحد، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد ورّط نفسه مجدّدا وورط معه البلاد وأساء لصورتها في الداخل والخارج باتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يعتبر حلقة من حلقات الانقلاب، على حدّ تعبيره.

وقدّر أنّ رئيس الجمهورية سيقوم بـ "إقصاء جميع منافسيه حتّى يكون في طريق مفتوح لخلافة نفسه وتركيز مشروعه الخاصّ والذي هو ضد إرادة التونسيين"، وفق قوله.


يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 22 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها.

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