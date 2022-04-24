الغنوشي… “بحل هيئة الانتخابات... قيس سعيد يدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية ”


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 13:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح للجزيرة نت اليوم الأحد 24 افريل 2022 ، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، دق آخر مسمار في نعش الديمقراطية عندما حل هيئة الانتخابات.


وقال الغنوشي ان “تشكيك قيس سعيد في استقلالية هيئة الانتخابات تشكيك في شرعيته لأنها ذاتها التي أتت به لسدة الحكم”.
واضاف أن الشعب التونسي من المستحيل أن يقبل باستبدال دولة القانون والحريات بـ”دولة الفرد المستبد”، حسب قوله.

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