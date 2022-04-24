"مواطنون ضد الانقلاب" يعقدون اجتماع سياسي في سوسة


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 13:34 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" اليوم عن انعقاد الاجتماع السياسي للمبادرة الديمقراطية في مدينة مساكن من ولاية سوسة بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية وقيادات لأحزاب معارضة لقيس سعيّد بينها أحمد نجيب الشابي.


يشار الى أنه تم امس عقد اجتماع ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة أحمد نجيب الشّابّي لتكوين جبهة للخلاص الوطني "، وتمّ الإتّفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل 2022 لإطلاع الرّأي العام على برنامج عمل هذه الجبهة.



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