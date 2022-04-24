توضيح وزارة العدل حول مناظرة الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 12:01 قراءة: 0 د, 32 ث
      
على اثر ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة وافتراءات تمس من بعض القضاة واعضاء اللجنة العلمية المشرفة على مناظرة الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء، توضح وزارة العدل في بلاغ تلقينا نسخة منه أن تغيير اللجنة العلمية المذكورة، تم في اطار التداول على المسؤولية، كما حرصت الوزارة على ان تكون اللجنة متوازنة في تركيبتها وتضم مختلف الاختصاصات القضائية والادارية، الى جانب توفر عنصر الكفاءة والحياد والنزاهة في جميع الاعضاء.


هذا وتؤكد وزارة العدل انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتتبعات القضائية ضد كل من يقف وراء حملة التشويه والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على المجهودات المبذولة في مسار اصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة.

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