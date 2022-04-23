صيّادة مدينة السينما هذا المساء : عرض فيلم " آلام وأحلام "

باب نات -

تحتضن قاعة العروض السينمائية بدار الثقافة بصيادة من ولاية المنستير اليوم السبت 23 مارس 2022 ابتداء من الساعة التاسعة ليلا أمسية سينمائية رمضانية تنظمها الغرفة الفتية الإقتصادية بصيادة وذلك بعرض شريط وثائقي (32 دقيقة). يحمل عنوان : " آلام وأحلام " وهو من إخراج زميلنا الصحفي الطيب الميلي .ويتناول هذا الفيلم مسألة الوضع البيئي في خليج خنيس – المنستير (من العقبة إلى السكرين). حول مدي معاناة المواطنين بسب التلوّث الحاصل لمياه البحر الراكدة في مناطق هذا الخليج وخاصّة على مستوى مناطق خنيس و قصيبة المديوني وبوحجر ولمطة والذي بلغ حدّا أقصى ليصل درجة الاختناق بسبب انبعاث الروائح الكريهة من هذه الأماكن الشاطئيّة التي أصبحت مصبا لجميع أنواع الفضلات و النفايات و ما زاد الوضع تعكّرا هي بعض المصانع في هذه المناطق التي تصب مياهها الملوثة في هذا الخليج .كما يتناول الفيلم مشروع تهيئة و استصلاح هذا الخليج من أجل حماية و تهيئة الشريط الساحلي التابع لولاية المنستير و الذي يمتد لحوالي 17 كلم و يشمل المناطق الشاطئية إبتداء من مدينة خنيس و العقبة مرورا بقصيبة المديوني و لمطة و بوحجر ليصل إلى حدود صيادة و السكرين.علما أن هذا العرض سيكون مشفوعا بحوار حول أهمية الفعل السينمائي في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ..والدعوة مفتوحة للجميع ..