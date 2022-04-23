عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي تعليقا على مرسوم هيئة الانتخابات: تفكيك قيس سعيد للمؤسسات الديمقراطية يعرّض العلاقات التونسية الأمريكية للخطر


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نشر الجمعة 22 افريل، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي جيم ريتش تدوينة بخصوص المرسوم الرئاسي الذي غيّر رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضاه ، تركيبة هيئة الانتخابات.


وقال ريتش في صفحته الرسمية بموقع تويتر "قرار قيس سعيد بتغيير الهيئة المستقلة للانتخابات يثير مخاوف جدية بشأن مصير الديمقراطية في ⁧‫تونس"‬⁩.

وأضاف قائلا ان تفكيك قيس سعيد للمؤسسات الديمقراطية يعرض العلاقات الأمريكية التونسية للخطر.


يذكر ان رئيس الجمهورية أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتنقيح قانون هيئة الانتخابات تم نشره الجمعة في الرائد الرسمي جاء فيه ان الهيئة تتكون من 7 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 منهم من الاعضاء السابقين للهيئة و3 قضاة يقترحهم مجلس القضاء الذي عينه رئيس الجمهورية وعضو ٱخر يقترحه المركز الوطني للاعلامية ويعين رئيس الجمهورية من بينهم رئيسا للهيئة.




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