الصحفية خولة السليتي تؤكد اختفاء شكايتها ضد والي بن عروس من محكمة بن عروس


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 13:29 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكدت السبت 23 أفريل، الصحفية باذاعة شمس أف ام خولة السليتي اختفاء شكايتها المرفوعة ضد والي بن عروس من محكمة بن عروس.



وحسب ما أفادت به خولة السليتي فان محكمة بن عروس اعلمت محاميها بانه تم توجيه شكايتها الي فرقة الحرس الوطني بالعوينة وان هذه الاخيرة أعلمت المحامي بأنه لم تصلهم اي شكاية في الغرض.


وقالت السليتي ان بين اعلام محكمة بن عروس واجابة فرقة الحرس بالعوينة بقيت شكايتها مفقودة مؤكدة على حقها كمواطنة في معرفة مصير الشكاية.

يذكر ان السليتي كانت تقدمت بشكاية ضد والي بن عروس بعد ان اتهمها بأنها مأجورة وتحصلت على دنانير من بعض السياسيين وفق تعبيره وذلك في اواخر شهر جانفي الماضي خلال معاينة الوالي رفقة وزير الشباب لتقدم اشغال مركز شبابي ببن عرو


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