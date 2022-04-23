"قفة المحبة"، مبادرة Ooredoo الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية

بلاغ صحفي -

بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر التسامح والمشاركة، وفي إطار برنامجها " تونس تعيش تطلق Ooredoo خلال النصف الثاني من شهر رمضان مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت اسم "قفة المحبة" لدعم مئات العائلات التونسية المحتاجة في الجهات.بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي، وزعت Ooredoo 600 طرد غذائي في مناطق باجة وجندوبة وسوسة وبن عروس ومنوبة حتى تتمكن العائلات التونسية من استقبال العيد بفرح وفي ظروف أفضل.وعبر منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس "نحن فخورون بالتعاون مرة أخرى مع الهلال الأحمر التونسي لمشاركة الخير خلال الشهر الفضيل. ومعا، سنبذل جهودا كبيرة للوصول إلى المحتاجين وتقديم يد العون لهم. ونحن في Ooredoo نتقاسم نفس القناعات مع الهلال الأحمر التونسي ونقف إلى جانبه لدعم مهامه النبيلة. " .وبهدف تعزيز تكافؤ الفرص لجميع التونسيين، قامت Ooredoo بجولة في الجهات المذكورة أعلاه واستخدمت قنوات التوزيع الخاصة بها لضمان إيصال الطرود الغذائية إلى العائلات في منازلهم بدعم من الهلال الأحمر التونسي.وصرح الدكتور عبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسي "يسعدنا أن نساهم في مبادرة" قفة المحبة" ونشكر Ooredoo على هذه الفرصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات في الجهات. هذه الشراكة لا يمكن إلا أن تعزز مبادراتنا المشتركة. ". "قفة المحبة" ليست سوى بداية لسلسلة من المبادرات لصالح التونسيين في الجهات.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تونس تعيش" هو برنامج Ooredoo للمسؤولية الاجتماعية الذي تم إطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك، وسيركز على العديد من المجلات كالصحة والتعليم والاجتماع والبيئة.