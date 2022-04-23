نجيب الشابي يبحث ملف جبهة الخلاص الوطني مع وفد عن مبادرة اللقاء من أجل تونس

التقى مساء الجمعة 22 افريل 2022 رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي بوفد عن مبادرة اللقاء من اجل تونس.وتناول اللقاء وفق بلاغ نشر في الصفحة الرسمية على الفيسبوك الوضع العام بالبلاد وضرورة توحيد كافة القوى الوطنية لإنقاذ تونس من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية وعودة الشرعية الدستورية.وعبر وفد مبادرة اللقاء من اجل تونس عن تبنيه لمبادرة "جبهة الخلاص الوطني" التي دعا اليها نجيب الشابي وعن استعداده للمشاركة في تأسيسها.