محاكمة مستلزم السوق البلدي بسيدي بوزيد من أجل هذه التهم

المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي

Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 09:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بمباشرة الأبحاث اللازمة على خلفية ما ورد بصفحات التواصل الإجتماعي، من وجود شبهة فساد متعلقة بالسوق الاسبوعية بالمزونة.


و على ضوء ذلك تم االاذن باحالة مستلزم السوق بحالة تقديم و الذي بمثوله أمام النيابة العمومية قررت احالته بحالة سراح على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد لمقاضاته من أجل التحيل و التهرب الجبائي ومخالفة القرار الصادر ممن له النظر وذلك وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم السبت 23 افريل 2022.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245054



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 23 أفريل 2022 | 22 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:03 16:01 12:25 05:35 04:01
Babnet
22°
 Babnet31° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1323°-1222°-1223°-1324°-14
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   