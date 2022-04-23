محاكمة مستلزم السوق البلدي بسيدي بوزيد من أجل هذه التهم

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بمباشرة الأبحاث اللازمة على خلفية ما ورد بصفحات التواصل الإجتماعي، من وجود شبهة فساد متعلقة بالسوق الاسبوعية بالمزونة.و على ضوء ذلك تم االاذن باحالة مستلزم السوق بحالة تقديم و الذي بمثوله أمام النيابة العمومية قررت احالته بحالة سراح على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد لمقاضاته من أجل التحيل و التهرب الجبائي ومخالفة القرار الصادر ممن له النظر وذلك وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم السبت 23 افريل 2022.