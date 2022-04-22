قيس سعيد: القضية الفلسطنية هي قضية الأمة والإنسانية كلها

انتظمت، مساء يوم الجمعة 22 أفريل 2022 بقصر قرطاج، مأدبة افطار بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد، والسيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول العربية والاسلامية ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والاسلامية المعتمدين بتونس.عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مأبة إفطار بقصر قرطاج مساء اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 عن مساندته للقضية الفلسطينية،وقال ''كل إحساسنا في هذه اللحظات مع أشقائنا في فلسطين.. نحن معهم بكل إمكانياتنا حتى تعود فلسطين إلى صاحبها الشرعي وتعود القدس إلى فلسطين وللأمة كلها..مضيفا’’القضية الفلسطنية هي قضية الأمة والإنسانية كلها''وأضاف رئيس الجمهورية أن من يدّعي الحرية فلينظر إلى المظلمة المتواصلة على مدى أكثر من قرنين، وفق تعبيره، متابعا '' هذا الحق الإنساني الذي لا يمكن لأحد أن ينكره ولن نتوانى في أن نكون مع الشعب الفلسطيني في أي خطوة يخطوها..''