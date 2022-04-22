بعد الخلاف حول صلاة التهجّد وتدوينته المثيرة للجدل، "اخلدوا للنوم تونس برجالها"، وزير الشؤون الدينية يتراجع عن اعفاء النقابيين


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 21:24 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انعقدت الجمعة 22 أفريل، جلسة بين وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية من جهة وعضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل منعم عميرة ومحمد الشابي بخصوص القرارات الاخير لوزير الشؤون الدينية المتعلقة باعفاء أئمة نقابيين من مهامهم.


وحسب ما ذكرته جريدة الشعب فانه تم الاتفاق على تراجع الوزير عن قرار اعفاء النقابيّيْن بوبكر البوبكري وكريم شنيبة على ان يتم النظر في بقية الحالات لاحقا.

كما تم الاتفاق حسب جريدة الشعب على عقد جلسة اخرى بحضور جامعة الشؤون الدينية لتجاوز الخلاف الحاصل مع الوزارة بخصوص ملف صلاة التهجد.

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