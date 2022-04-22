قلب تونس يتبنى جبهة الخلاص الوطني بعد لقاء مع نجيب الشابي


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 12:40 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي انه التقى وفدا عن حزب قلب تونس يتكون من سميرة الشواشي ورفيق بن عمارة.


ووفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لنجيب الشابي تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وضرورة توحيد كافة القوى الوطنية لإنقاذ تونس من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية وعودة الشرعية الدستورية.

وعبر وفد حزب قلب تونس عن تبنيه لمبادرة "جبهة الخلاص الوطني" التي دعا اليها نجيب الشابي وعن استعداده للمشاركة في تأسيسها.



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