اتحاد العلماء المسلمين يقاضي عبير موسي بتهمة تكوين وفاق اجرامي

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي, أن اتحاد العلماء المسلمين رفع ضدها شكايتين و اتهمها بتنظيم وفاق إجرامي واحتجاز غير قانوني لأشخاص بسبب الاعتصام الذي تنفذه أمام مقره في تونس منذ أشهر.و أكدت عبير موسي,أن النيابة العمومية تتحرك بأوامر رئيس الجمهورية من أجل تصفية حساباته السياسية بالتضييق على الحزب الدستوري الحر على حد قولها.من جهة أخرى قالت موسي, إن موكب تقسيم حفظة القرآن بقصر قرطاج واستقبال الرئيس للرابطة الوطنية للقرآن الكريم يبرهن على أن قيس سعيد يرسكل الإخوان والتنظيمات الإرهابية" وفق تعبيرها.و أشارت عبير موسي,إلى أن أحد أعضاء الجمعية بسيدي بوزيد هو مدرس في مدرسة الرقاب مؤكدة أنهم أصبحوا في حماية الدولة وفي حماية قيس سعيد وفق تعبيرها.