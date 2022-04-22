عبير موسي تستقبل سفير ألمانيا بتونس


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 10:40 قراءة: 0 د, 20 ث
      
استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ظهر يوم أمس الخميس 21 أفريل 2022 ، بالمقر المركزي للحزب، سفير جمهوريّة ألمانيا الاتحادية بتونسPeter PRÜGEL صحبة مستشارته السياسية.


ووفق بلاغ للحزب, تمحور النقاش حول مواقف الحزب من القضايا المطروحة ودعم العلاقات التونسية الألمانية في إطار الإحترام المتبادل.

حضر اللقاء ثامر سعد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية ومحمد كريم كريفة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المنظمات والأحزاب .

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