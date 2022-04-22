السفينة الغارقة خالية من أي شحنة غازوال

أفاد مراسل اذاعة موزاييك بقابس أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازوال وأنّ غزانات السفينة مملوءة بماء البحر، استنادا لتصريح ممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس العميد بالبحرية مازري لطيّف خلال ندوة صحفية.وأشار المتحدّث نفسه إلى أنّ خزان السفينة مملوء بماء البحر.وللتذكير فقد كانت سفينة "ايكسلو" قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن هيجان البحر حال دون مواصلة مسارها وطلبت مساء الجمعة 15 أفريل 2022 من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين .وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة .وكشفت وزارة البيئة في بلاغ سابق ، أن عمليات التفقد التي أجراها غواصون تابعون لجيش البحر، صباح الأحد 17 أفريل 2022 ، الى موقع غرق السفينة، بينت أنها غرقت بالكامل في وضعية عمودية، على عمق يقارب 20 متر ا وأنه لا يوجد أي تسريب للغازوال.