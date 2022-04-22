حضرمعهم احمد فريعة كمنسوب لهم الانتهاك :هذا ما قاله عادل التويري ولطفي الزواوي أمام القضاء

باب نات -

نظرت أمس الخميس 21 افريل 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،في ملف قتل الشهيد انيس الفرحاني بنهج كولونيا بالعاصمة خلال أحداث الثورة، وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر الا المدير العام للأمن الوطني سابقا عادل التويري ،ومدير عام وحدات الأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي ،ووزير الداخلية السابق احمد فريعة، وقرررت المحكمة استنطاق لطفي الزواوي الذي نفى إصداره أو تلقيه لاي اوامر أو تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين مبينا أنه أمر الأمنيين التابعين لإدارته بضبط النفس وايضا بتجميع الأسلحة وإخراجها من المقرات الأمنية المهددة بالاقتحام حتى لا يتم الاستيلاء على تلك الأسلحة من قبل المواطنين وتتحول إلى مواجهات وحرب أهلية .وكشف الزواوي أن أمورا غريبة حصلت وأنه تم تجريده من وظيفته من قبل رشيد عمار الذي أصبح المسؤول الأول عن قاعة العمليات بوزارة الداخلية مبينا أنه هو من انقذ المواطن الذي اعتدى عليه أمنيين في شارع الحبيب بورقيبة مبينا أن ما قاموا به كان نتيجة الضغط .وأوضح الزواوي انه ساهم وبقية المديرين العامين من منع كارثة كانت ستحصل أمام وزارة الداخلية لما تجمع حينها أمامها حوالي 25 الف متظاهر وحاولوا اقتحام الوزارة وهم بداخلها مبينا أنه طلب ضبط النفس ثم تفريق المتظاهرين بالغاز فقط ... موضحا أنه إلى اليوم لم يعرف حقيقة القناصة ولا يملك كل الحقيقة بل جزءا منها وأنه تم عزله وبقية المديرين حتى لا يقوموا بالابحاث الأزمة ويتمكنوا من الوصول لبقية الحقيقية .وكشف التويري من جانبه أنه لم يتلقى اي تعليمات من وزير الداخلية أحد فريعة حول اطلاق النار بل أمر بضبط النفس وعدم إطلاق النار على المتظاهرين وأنه بدوره أمر القيادات الأمنية التى تعمل تحت امرته بتطبيق تلك التعليمات وعدم إطلاق الرصاص الا أنهم فوجئوا بسقوط عدة شهداء.وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 جويلية لاستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك.