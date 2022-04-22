وزارة التجارة تثير حملة ساخرة بعد اعلانها حجز 12 كغ من الاجاص و160 كغ من التفاح المهرب

نشرت وزارة التجارة ليلة الاربعاء 21 أفريل، بيانا أعلنت من خلاله أنه وفي إطار عملية مراقبة مشتركة بين أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت وأعوان الأمن والديوانة تم يوم الخميس 21 أفريل 2022، حجز 160 كغ من التفاح الأحمر المهرب و 12 كغ من الإجاص .وقد أثارت وزارة التجارة التي تمنع التعليق على منشوراتها في الفايسبوك، عديد التفاعلات الساخرة مثل تلك التي رافقت اعلانها حجز 20 كغ من السكر منذ أسبوع... وعلق النشطاء بالقول "الله أكبر ....أخيرا هناك وزارة تكافح الفساد والتهريب" فيما قال ٱخرون "هذا انجاز عظيم يستحق ان تتباهى به الوزارة وتنشره في صفحتها الرسمية حتى تستلهم منها بقية الوزارات وتسير على خطاها".