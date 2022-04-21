'ستافيم' تعلن مواصلة توزيع السيارات الشعبية في تونس

أصدرت شركة ''ستافيم'' الشركة الموزعة لسيارات بيجو وسيتروان وأوبال، اليوم الخميس 21 أفريل 2022 بلاغا فنّدت فيه الأخبار التي تحدثت عن ايقاف بيع السيارات الشعبية في تونس، مؤكدة تواصل توزيعها تلبية لرغبات وطلبات حرفائها في تونس وفي مقدمتها سيارة "بيجو 208".وجاء البلاغ التوضيحي لـ"ستافيم بيجو" على خلفية ما نُقل عن الناطق الرسمي باسم الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء مصنعي السيارات وقطع غيار السيارات بتونس حول ايقاف ترويج وتوزيع السيارات الشعبية في تونس.وشددت "ستافيم بيجو" على تواصل تلبية طلبات حرفائها، مشيرة إلى قيامها بتوزيع 436 سيارة شعبية من نوع "بيجو 208" خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 منها 215 سيارة خلال شهر مارس فقط.وطمأنت الشركة حرفائها مؤكدة أنها ستلبي طلباتهم، معلنة أن لجنة انعقدت بتاريخ 18 أفريل الجاري على مستوى وزارة التجارة تم خلالها تأكيد امتياز حصة "بيجو 20 " من السيارات الشعبية.