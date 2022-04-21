سعيّد يمضي مرسوم تنقيح بعض أحكام قانون هيئة الانتخابات

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 أفريل 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.ووفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة, خُصص هذا المجلس للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.كما تداول المجلس الوزاري في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.وأمضى رئيس الجمهورية، اليوم، المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.