الجامعة العامة للشؤون الدينية تؤكد اقالة كاتبها العام بسبب موقفه من صلاة التهجد

أكدت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ان وزير الشؤون الدينية انهى تكليف الكاتب العام للنقابة الأساسية والإمام الخطيب كريم شنيبة من مهامه جراء تصريحه أمس لاذاعة الديوان في إطار مهامه النقابية.
ودخلت الجامعة العامة للشؤون الدينية في خلافات مع الوزير بسبب ملف " التهجد" في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة في رمضان.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الشعب نيوز افاد شنيبة ان وزير الشؤون الدينية لم تكن له الشجاعة الكافية لاعلان ان سبب انهاء التكلي ان هذه الأسباب لا ترتقي الى حجة الاعفاء خاصة ان وزير الشؤون الدينية لم يبين أي بند تمت مخالفته وماهو نوع المخالفة ولا حتى تفسير أسباب اعتراض المصلين عليه.
واعتبر ان هذه الأسباب لا ترتقي الى حجة الاعفاء خاصة ان وزير الشؤون الدينية لم يبين أي بند تمت مخالفته وماهو نوع المخالفة ولا حتى تفسير أسباب اعتراض المصلين عليه.
واكد شنيبة انه يؤم أبناء جهته منذ سبع سنوات ولم يسبق ان اعترض احد المصلين عليه.
وأضاف ان انهاء التكليف الوقتي ارفقه الوزير باستجواب، مع طلب عدم الصعود على المنبر.
اي بند خالف ومن عارض امامته؟
وبين المتحدث انه سيطلب من وزير الشؤون الدينية أولا تحديد أي بند تمت مخالفته في ميثاق شرف الامام الخطيب، هل هو أخلاقي ام شرعي ام قانوني، مع الاستظهار بالعريضة المتضمنة لاسماء المصلين الرافضين لامامته والذين هم حقا من أبناء الجهة وان كانوا حقا مصلين فعلا، والا فان كل من تخول له نفسه إيذاء امام خطيب حتى وان كانوا من الفاسدين، يعبرون عن رفضهم لامامة هذا الخطيب فتقوم الوزارة بانهاء تكليفه؟؟
وشدد كاتب عام النقابة الأساسية لاطارات المساجد بتونس الشمالية ان كل ما يقوم به وزير الشؤون الدينية يتنزل في خانة التضييق على العمل النقابي وشيطنة النقابيين وخاصة نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار ان هناك نقابيين اخرين ينتمون لمنظمات أخرى لم يوجه لهم أي استجواب ولم ينه تكليف أي احد اخر باستثناء نقابيي الاتحاد.
واكد شنيبة ان كل الذين تم انهاء تكليفهم هم نقابيين وان الوزير اتخذ في شانهم تلك القرارات ردا على تصريحاتهم او تدويناتهم باعتبار انه لم يتخذ ضدهم أي اجراء من قبل، إضافة الى ان انهاء التكليف سواء بالنسبة الى عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للشؤون الدينية بو بكر بوكري او عضو الفرع الجامعي بباجة او كاتب عام النقابة الأساسية بتونس الشمالية، جاءت مباشرة بعد تصريحاتهم او تدويناتهم، والقصد منها هو ترهيب النقابيين والتضييق عليهم.
وقال كريم شنيبة ان وزير الشؤون الدينية وبقدر التصعيدات التي يقوم بها بقدر استبسالهم هم في الدفاع عن حقوقهم.
ودخلت الجامعة العامة للشؤون الدينية في خلافات مع الوزير بسبب ملف " التهجد" في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة في رمضان.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الشعب نيوز افاد شنيبة ان وزير الشؤون الدينية لم تكن له الشجاعة الكافية لاعلان ان سبب انهاء التكلي ان هذه الأسباب لا ترتقي الى حجة الاعفاء خاصة ان وزير الشؤون الدينية لم يبين أي بند تمت مخالفته وماهو نوع المخالفة ولا حتى تفسير أسباب اعتراض المصلين عليه.
واعتبر ان هذه الأسباب لا ترتقي الى حجة الاعفاء خاصة ان وزير الشؤون الدينية لم يبين أي بند تمت مخالفته وماهو نوع المخالفة ولا حتى تفسير أسباب اعتراض المصلين عليه.
واكد شنيبة انه يؤم أبناء جهته منذ سبع سنوات ولم يسبق ان اعترض احد المصلين عليه.
وأضاف ان انهاء التكليف الوقتي ارفقه الوزير باستجواب، مع طلب عدم الصعود على المنبر.
اي بند خالف ومن عارض امامته؟
وبين المتحدث انه سيطلب من وزير الشؤون الدينية أولا تحديد أي بند تمت مخالفته في ميثاق شرف الامام الخطيب، هل هو أخلاقي ام شرعي ام قانوني، مع الاستظهار بالعريضة المتضمنة لاسماء المصلين الرافضين لامامته والذين هم حقا من أبناء الجهة وان كانوا حقا مصلين فعلا، والا فان كل من تخول له نفسه إيذاء امام خطيب حتى وان كانوا من الفاسدين، يعبرون عن رفضهم لامامة هذا الخطيب فتقوم الوزارة بانهاء تكليفه؟؟
وشدد كاتب عام النقابة الأساسية لاطارات المساجد بتونس الشمالية ان كل ما يقوم به وزير الشؤون الدينية يتنزل في خانة التضييق على العمل النقابي وشيطنة النقابيين وخاصة نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار ان هناك نقابيين اخرين ينتمون لمنظمات أخرى لم يوجه لهم أي استجواب ولم ينه تكليف أي احد اخر باستثناء نقابيي الاتحاد.
واكد شنيبة ان كل الذين تم انهاء تكليفهم هم نقابيين وان الوزير اتخذ في شانهم تلك القرارات ردا على تصريحاتهم او تدويناتهم باعتبار انه لم يتخذ ضدهم أي اجراء من قبل، إضافة الى ان انهاء التكليف سواء بالنسبة الى عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للشؤون الدينية بو بكر بوكري او عضو الفرع الجامعي بباجة او كاتب عام النقابة الأساسية بتونس الشمالية، جاءت مباشرة بعد تصريحاتهم او تدويناتهم، والقصد منها هو ترهيب النقابيين والتضييق عليهم.
وقال كريم شنيبة ان وزير الشؤون الدينية وبقدر التصعيدات التي يقوم بها بقدر استبسالهم هم في الدفاع عن حقوقهم.
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