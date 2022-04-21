بسبب عبير موسي... كمال دقيش يمثل أمام القضاء من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح، وزير الشباب والرياضة كمال بن أحمد دقيش من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ووفق اذاعة موزاييك جاءت إحالة وزير الرياضة على الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضده رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.وقد تقرر جلسة للدائرة الجناحية السادسة لشهر جوان القادم للنظر في هذه القضية.المصدر موزاييك