والي القيروان ينفى انسحابه من حفل لطفي بوشناق بسب أغنية ويؤكد ان كلماتها تتحدث عن مرحلة ما قبل 25 جويلية


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 16:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نفى الخميس 21 افريل، والي القيروان محمد بورقيبة انسحابه من حفل الفنان لطفي بوشناق في اطار مهرجان المدينة بسبب كلمات أغنية موجهة للمسؤولين.
وصرح والي القيروان بانه لا يعرف كلمات الاغنية وأنه انسحب بسبب التزامات أخرى وقال " احنا ما يقلقنا شي وكلمات الاغنية تتحدث عن فترة ما قبل 25 جويلية".

يذكر انه تم تداول فيديو يظهر فيه والي القيروان ينسحب من الحفل ويتبعه بعض المسؤولين الجهويين تزامنا مع كلمات اغنية لطفي بوشناق التي قال فيها "
هي كلمة باختصار ، كلمة لأصحاب القرار ..
يكفي خلّونا نعيش ، يكفي ملّينا الدّمار ..

ما يهمّ لونك ودينك ، لا يسارك لا يمينك ..
خلّو كلّ النّاس إخوة ، بالتّسامح و الحوار ..". ....




Commentaires


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Fenac  (Tunisia)  |Jeudi 21 Avril 2022 à 16h 31m |           
تجار الاغنية الملتزمة



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